Napoli senza punte, ma Spalletti ha trovato la soluzione

Napoli senza punte? Spalletti valuta soluzioni alternative per la sfida di Champions con il Milan.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan nei quarti di finale di Champions League, ma deve fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco: Osimhen e Simeone sono infortunati e Raspadori ha lavorato a parte, lasciando solamente incertezze. Motivo per cui l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti sta valutando soluzioni alternative, tra cui l’ipotesi del falso nove.

Ma chi potrebbe essere il calciatore in grado di svolgere questo ruolo? L’indizio spunta direttamente dalla seduta d’allenamento di Pasquetta.

Spalletti senza attaccanti, una ‘sorpresa’ come punta

Nella seduta di lavoro di Pasquetta Spalletti si è trovato senza un centravanti disponibile per le esercitazioni tattiche in vista della partita contro il Milan, in programma domani sera alle ore 21 a San Siro. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per ovviare al problema, il tecnico partenopeo ha deciso di ‘provare’ Eljif Elmas come punta.

Un modo di ovviare all’assenza di punte centrali, provare nuove soluzioni tattiche e valutare la versatilità del suo giocatore macedone.

La scelta di schierare un centrocampista come punta dimostra la capacità di adattamento della squadra azzurra che potrebbe comunque riservare più di una ‘sorpresa’ alla squadra di Pioli,.