“Napoli, Spalletti merita una gratificazione a fine stagione”

Pasquale Tina ritiene che Luciano Spalletti merita una gratificazione a fine stagione da parte del Napoli

Pasquale Tina, giornalista di Repubblica e Radio Marte, ai microfoni di Ottochannel, ha espresso la sua opinione su Osimhen e Spalletti: “Al momento pensare di trattenere Victor è difficile, di fronte a offerte pazzesche e a promesse di ingaggi milionari come si fa? Potrebbe esserci un accordo per un altro anno per restare in azzurro, soprattutto se lui lo vorrà, ma è l’ipotesi in questo momento meno realistica”. Ha sottolineato l’esperto giornalista attraverso le frequenze dell’emittente campana.

Per Tina l’allenatore Spalletti merita il prolungamento del contratto con il Napoli

In merito al contratto di Spalletti, Tina ha poi proseguito? “Il Napoli ha l’opzione unilaterale per la conferma sino al 2024, ma penso che a fine stagione sia giusto un confronto: dopo un’annata del genere penso che l’allenatore meriti una chiacchierata”.

Infine il giornalista lancia la sua previsione: “Un incontro per gratificarlo anche economicamente al di là degli accordi passati, si potrebbe anche verificare la possibilità di proporre un contratto più lungo. Il Napoli ha aperto un nuovo ciclo? Lo può fare, al di là del mercato e delle possibili cessioni, anche perché per le altre colmare 10-15 punti di vantaggio non sarà facile in un solo anno”. Ha concluso il giornalista.