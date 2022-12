“Spalletti, i tifosi del Napoli infuriati per le due figure di m***a”: lo sfogo social

Sfogo social da parte di Paolo Esposito che dice a Spalletti che i tifosi del Napoli sono infuriati per le due figure di m***a

“Egregio Spalletti, così proprio non va bene! Conoscendo meglio di te, i tifosi del Napoli, ti dico che saranno inc***ati dopo queste 2 figure di m***a fatte tra le proprie mura amiche del Maradona di Fuorigrotta (con Villarreal e Lille, ndr)! Saranno pure amichevoli per migliorare la condizione atletica, ma a nessuno fa piacere prendere imbarcate”: su facebook non è passato inosservato lo sfogo del giornalista Paolo Esposito dopo la sconfitta della compagine azzurra al Maradona in amichevole contro il Lille.

Sfogo social del giornalista Paolo Esposito dopo la brutta prestazione del Napoli contro il Lille

Esposito ha poi rilanciato su Spalletti: “Tu sapevi dei carichi di lavoro fatti in terra turca e che avrebbero imballate le gambe ai calciatori (uso il condizionale…) e allora, per evitare queste figuracce e mortificazioni ai tifosi, dovevi dire ad Aurelio De Laurentiis e Giuntoli di organizzare queste 2 amichevoli nell’ex stadio San Paolo, con squadre meno forti di Villarreal e Lille. Magari con squadrette norvegesi e danesi. Perché poi, le vittorie chiamano vittorie e ti danno autostima e sicurezza ma è altrettanto vero, che le sconfitte ti tolgono tante sicurezze”.