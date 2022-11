La Marca: “Il Napoli ragiona da collettivo. Spalletti vero protagonista dell’exploit”

Domenico La Marca ritiene che il Napoli ragiona da collettivo e che Spalletti è il vero protagonista dell’exploit

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo.

Sul Napoli La Marca dichiara: “Spalletti è stato il vero protagonista di questo exploit del Napoli, gli è stato affidato un gruppo giovane e forse più disponibile a seguire le sue idee di gioco e i risultati si sono visti. L’aver rinunciato ad alcuni “senatori” in qualche modo ha caricato di ulteriori responsabilità il tecnico di Certaldo, che ha trasformato queste pressioni in energia positiva. Tutti si sentono parte integrante di un progetto nuovo e stimolante, dove qualsiasi giocatore può ambire a diventare “il protagonista”, in tal senso l’ultima prova lampante è stato Elmas, che nelle ultime partite in cui è sceso in campo non ha fatto per nulla rimpiangere l’assenza di un “certo” Kvaratskhelia. Il Napoli ragiona da vero collettivo e al momento questa è la più grande vittoria targata Luciano Spalletti“.

La Marca dichiara che qualcosa non sta andando nella Roma di Mourinho

Sulla Roma e Mourinho: “È evidente che qualcosa non stia funzionando, il mercato esaltato da tutti come uno dei migliori in realtà si è rivelato non all’altezza delle aspettative, tra infortuni ed alcune scelte non propriamente felici. Si è puntato ad allestire una squadra immediatamente competitiva con elementi di esperienza, invece, la soluzione migliore forse sarebbe stata di provare ad acquistare giocatori che potessero crescere insieme alle ambizioni del club. Manca una valida alternativa ai tre centrali di difesa, come un centrocampista con caratteristiche diverse e di maggiore dinamismo, difatti in estate, giustamente, la Roma aveva cercato in maniera insistente di acquistare Frattesi”.

“Mourinho in questo momento con le sue esternazioni sta in qualche modo allontanando l’attenzione dai reali problemi di una Roma incapace di ergersi, dopo un mercato comunque dispendioso, come una delle candidate alla vittoria dello scudetto, anzi ad oggi per i giallorossi è fortemente a rischio anche il piazzamento in Champions. Sinceramente, le dichiarazioni post Sassuolo preferirei non commentarle visto che già si è parlato troppo di una questione che doveva rimanere all’interno dello spogliatoio”.