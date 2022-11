Giuliani: “Kvara è più forte di Insigne. Napoli? Non vedo un calo a gennaio”

Fulvio Giuliani ritiene che Kvara è più forte di Insigne e che non vede un calo del Napoli a gennaio

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione: “La rimonta delle altre squadre sul Napoli? La Juventus ha già vinto il campionato con più punti di distacco, con il Milan secondo e l’Inter terzo. La Lazio befferà il Napoli prendendo il quarto posto. Al di là dell’ironia c’è un bacino d’utenza e dei lettori posizionati in determinate aree geografiche, scrivendo che la Juventus è ancora in corsa fai lettori. È vero che ha vinto 3-0 contro la Lazio, ma il Napoli dovrebbe perdere un bel po’ di partite per farsi superare dalla Juventus“.

Il giornalista ritorna sulla scorsa stagione: “Il 98% della critica e dei colleghi che seguono il calcio hanno tutti una squadra del cuore, ma quando si parla di calcio per lavoro è diverso. Io gli chiedo se hanno visto le partite. L’anno scorso il Napoli di Spalletti è calato in primavera. Spalletti è una persona capace e tutte le persone intelligenti e capaci imparano dai propri errori. Ricordiamo che la sosta rimanda le squadre in ritiro e non vedo un calo a gennaio. L’anno scorso il Napoli non si inceppò per questioni fisiche, tant’è vero che essendo fuori dai giochi il Napoli le vinse tutte. Io non faccio fatica a dire che in un determinato momento della scorsa estate dissi che ci poteva stare ricominciare con un periodo un po’ difficile”.

Giuliani conclude: “Kvaratskhelia? Non lo conoscevo, ma quando ho cominciato a vederlo ho notato che Kvaratskhelia è più forte di Lorenzo Insigne. Se rivedo l’Insigne degli anni che ha oggi Kvaratskhelia, non vedo la stessa forza. Io ho amato e amerò per sempre Kalidou Koulibaly, ma il primo Koulibaly non valeva 1/5 di Kim“.