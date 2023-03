Napoli pigliatutto: sette giocatori nella squadra ideale secondo Opta

Il Napoli piazza sette giocatori nella squadra ideale secondo Opta, utilizzando il modulo tattico 4-3-3 di Spalletti.

È un Napoli straripante quello che sta dominando il campionato di Serie A e che domina anche le classifiche in termini di statistiche. Corriere dello Sport segnala l’algoritmo di Opta, con l’Index F60, che raccoglie parametri individuali e di di squadra di un giocatore.

“L’Index F60 Opta è quell’indice statistico che raccoglie i parametri individuali e pure di squadra d’un giocatore, ci aggiunge – come in un menù per ristoranti stellati – i dati riferiti ai ruoli e ci aggiunge l’incidenza nelle prestazioni nell’andamento del match poi si siede, si serve, perché qui si fa tutto da soli, e cliccando sul telecomando del televisore a schermo piatto della propria anima, valuta i singoli in base a ciò che gli è stato raccontato dai sensori per il rendimento fornito e per ciò ch’è servito in quell’incontro” scrive Corriere dello Sport.

Nel 4-3-3, modulo utilizzato da Luciano Spalletti, ci sono ben sette giocatori del Napoli nella squadra ideale di Opta. Ecco quanto si legge sul quotidiano sportivo: “Il calcio, nella sua sacralità, non può prescindere da un portiere, e i bip hanno indicato Provedel, dodicesimo nella graduatoria che però se ne starebbe alle spalle d’un 4-3-3 persino logico. Lui dietro e poi, in linea, Di Lorenzo, Smalling, Kim e Mario Rui; Barella, Lobotka e Zielinski in mezzo al campo; Dybala a destra per chiudere con il sinistro, Osimhen e Kvara a completare il tridente”.