Samuele Ricci come vice Lobotka? Il Napoli punta il giocatore granata: servono 25mln

Il Napoli sonda il mercato alla ricerca di talenti emergenti per far salire qualitativamente la squadra: occhi su Samuele Ricci del Torino.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli segue attentamente anche giovani prospetti, quei calciatori già talentuosi ma con ampi margini di crescita. Il club azzurro, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, ha messo nel mirino il centrocampista classe 2001 del Torino, Samuele Ricci, come riportato nell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Il gioiello torinese è tra i nomi che stanno attirando l’attenzione del Napoli. Il Mattino, nel suo spazio dedicato al calcio, scrive: “Non è mai stato facile fare affari con Cairo, e pure questa volta è chiaro che sarà faticoso trovare un’intesa, ma nel listone dei ‘mi piace’ ha fatto un bel balzo anche Samuele Ricci”.

Il poliedrico giocatore del Torino ha suscitato l’interesse di diverse società, tra cui la Lazio, guidata dal presidente Claudio Lotito. Tuttavia, il parere di Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, è essenziale, proprio come nel caso della conferma di Zielinski. Per assicurarsi Ricci, occorre essere disposti a sborsare almeno 25 milioni di euro, una cifra non indifferente per un nuovo vice Lobotka.

Samuele Ricci è considerato uno dei talenti emergenti del calcio italiano, e la sua presenza anche in Nazionale dimostra il suo valore. Il Napoli è deciso a perseguire questa trattativa.