Napoli: con la Samp formazione obbligata, dubbio Ghoulam. ‘Esordio’ per Tuanzebe

Il Napoli con la Sampdoria avrà ancora tante assenze di formazione, fuori anche Piotr Zielinski positivo al Covid 19. Da verificare anche le condizioni di Ghoulam che non giocava 90 minuti da tanto tempo. Insomma Spalletti, anche lui ancora positivo al Covid 19, dovrà adattare la formazione in base agli uomini che ha a disposizione. Koulibaly, Anguissa e Ounas sono in Coppa d’Africa, con il difensore senegalese che è risultato positivo al coronavirus. Mario Rui, Meret e Lozano sono fuori sempre a causa del virus, così come Osimhen che si trova in Nigeria.

Napoli-Sampdoria: c’è Fabian Ruiz

Il Napoli recupera Fabian Ruiz che va in panchina, stessa cosa per Axel Tuanzebe, neo acquisto della formazione campana. Ed allora la formazione del Napoli che gioca con la Samp alle 16.30, allo stadio Diego Armando Maradona è obbligata: Ospina in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam in difesa. Le condizioni dell’algerino devono essere verificato, se non dovese farcela allora entrerà Zanoli con Di Lorenzo spostato a sinistra, ma per ora Ghoulam è tra i titolari.

Centrocampo anco con Demme e Lobotka titolari, mentre dietro la punta Mertens ci saranno Politano, Elmas e Insigne. In panchina ci andranno sicuramente ancora ragazzi della Primavera, ma ci sarà anche Petagna, pronto a dare il cambio a Mertens, qualora ce ne fosse bisogno.

DOVE VEDERE NAPOLI-SAMP IN TV

La partita tra il Napoli e la Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per poterla vedere in televisione, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra soluzione, è collegarsi a DAZN mediante console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 o Playstation 5 o con TIMVISION Box.

NAPOLI-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Samp sarà visibile in streaming su DAZN: basterà collegarsi al sito di DAZN con PC o notebook, o scaricare l’app su smartphone o tablet.