Napoli-Sampdoria: cambio di programma? Spuntano due nuove date per l’ultima di campionato

La sfida tra Napoli e Sampdoria, gara valida per l’ultima di campionato, potrebbe subire una variazione legata al possibile tour che il presidente De Laurentiis sta organizzando.

La partita tra Napoli e Sampdoria, prevista per il 4 giugno, potrebbe subire un cambio di programma. Nonostante la compagine azzurra abbia già certificato la vittoria del campionato, la stagione del Napoli non è ancora terminata. La squadra guidata dal tecnico Luciano Spalletti desidera concludere la stagione nel miglior modo possibile, davanti ai tifosi azzurri, onorando fino alla fine un campionato in cui si è rivelata una protagonista assoluta sin dalla prima giornata.

NAPOLI-SAMPDORIA NON PIU’ IL 4 GIUGNO? SPUNTA UNA NUOVA IPOTESI

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’ultima partita del Napoli dovrebbe svolgersi il 4 giugno contro la Sampdoria, giorno in cui la Lega Calcio consegnerà la Coppa di Campioni d’Italia. In quell’occasione, verranno allestite alcune piazze cittadine con maxischermi per proiettare al pubblico la cerimonia di consegna dello Scudetto al capitano Di Lorenzo.

Tuttavia questa partita potrebbe essere anticipata al 3 giugno o addirittura al 2 giugno, per consentire alla squadra di partire per un tour che il presidente Aurelio De Laurentiis sta organizzando. In particolare il Napoli farà una tournée in Corea del Sud a giugno 2023. La squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata in una serie di gare amichevoli che avranno un valore soprattutto pubblicitario per diffondere il marchio Napoli in giro per il mondo. Il presidente De Laurentiis ha preso questa decisione insolita di organizzare le partite a fine stagione anziché durante la preparazione estiva. Si tratta di dettagli legati al grande traguardo raggiunto, la conquista dello scudetto, ottenuta matematicamente con l’1-1 contro l’Udinese.