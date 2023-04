SKY: Napoli, Rrahmani a un passo dal rinnovo: Tutti i dettagli dell’accordo

Rrahmani sta per rinnovare il suo contratto con il Napoli: ecco tutti i dettagli dell’accordo tra il difensore e il club di De Laurentiis.

Amir Rrahmani è ad un passo dal rinnovo di contratto con il Napoli. La trattativa tra il club partenopeo e il difensore kosovaro è giunta agli ultimi dettagli legali e, secondo quanto riferito da Sky Sport, manca solo l’ufficialità del club azzurro. Dopo il rinnovo di Juan Jesus, la dirigenza del Napoli si prepara a stipulare un nuovo accordo con il numero 13 della squadra di Spalletti, che è diventato un titolare fisso dopo una stagione di ambientamento.

La società ha deciso di puntare su di lui per il futuro, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky sport, il difensore sta per firmare un contratto fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione.

Nonostante alcuni problemi fisici che hanno leggermente influenzato le sue prestazioni, Rrahmani ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per la difesa del Napoli, formando un’ottima coppia con Kim. Il rinnovo del contratto è dunque una notizia positiva per il club partenopeo e i suoi tifosi, che potranno contare sul talento del difensore kosovaro per molti anni a venire.