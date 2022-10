Napoli, ripresa degli allenamenti: terapie per Rrahmani, le ultime su Anguissa

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in mattinata: terapie per Rrahmani ed ultime notizie per Anguissa

Stamattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo i due giorni di stop indetti dall’allenatore Luciano Spalletti. L’area comunicazione del club azzurro pubblica il report quotidiano della seduta odierna: “Dopo il successo sul Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra“.

Il Napoli fa un importante aggiornamento per Rrahmani ed Anguissa

Da monitorare la condizione dei calciatori che non sono al meglio la forma. Amir Rrahmani e Frank Zambo Anguissa stanno recuperando dai rispettivi infortuni, di fatti il report riporta che “Rrahmani ha fatto terapie. Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo“. Mentre il difensore albanese sarà fermo ancora per molto tempo, invece il centrocampista camerunense sta migliorando la sua forma e potrebbe rientrare per il match di domenica a Roma.

Per molti addetti ai lavori lo statuario atleta azzurro è recuperato ma, secondo fonti vicine al club partenopeo, la sensazione è quella di non rischiare un nuovo infortunio. Ragion per cui Anguissa verrà convocato solo se la forma atletica lo consentirà.