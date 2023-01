Fedele: “Roma col pallino in mano a Napoli. Raspadori? Poco spazio da titolare”

Fedele dichiara che la Roma aveva il pallino in mano a Napoli e poi ritiene che Raspadori avrà poco spazio da titolare

Enrico Fedele rincara la dose sulla sua visione di Napoli-Roma che ha generato tante polemiche. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex dirigente del Parma dichiara: “La Roma ti gioca addosso, fisicamente è forte. Non pensavo che il Milan perdesse in casa, quindi parlavo anche di un pareggio con la Roma come risultato utile per il Napoli. La Roma aveva il pallino in mano, dopo l’uno a uno, ma è stato bravo Simeone. Il Napoli ha sbagliato due gol, uno con Khvicha Kvaratskhelia, che sta in condizioni insufficienti. Pure Anguissa non è in maniera ottimale”.

Per Fedele Raspadori non avrà spazio nell’undici titolare del Napoli

Fedele ha poi proseguito: “La mossa decisiva di Spalletti è stata la voglia, l’energia con la quale ha detto alla squadra: voglio vincere. La sua voglia, la sua ansia di raggiungere il risultato ha dato uno scossone. Che ruolo per Raspadori? E’ una punta, ma una punta particolare: non una punta centrale come Simeone o Osimhen, che segnano gol determinanti in area: è una punta aggiunta, un attaccante frizzante, svelto e veloce. Oggi, in questa squadra, non credo che possa trovare spazio nell’undici titolare, ma può avere una collocazione a gara in corso”.