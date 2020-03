Napoli ritorno di fiamma per Arias, quale sarà il destino di Ghoulam?

Notizie di calciomercato per il Napoli che un ritorno di fiamma per Santiago Arias dell’Atletico Madrid, la notizia è rilanciata dal Corriere dello Sport.

La fascia sinistra di difesa, croce e delizia del Napoli. Un argomento storico quello dell’esterno mancino che dai tempi di Rullo, o forse anche prima, non trova un vero padrone. Uno dei migliori per qualche anno è stato Zuniga, che esterno mancino di ruolo non era. Ma ci sono stati tanti anni di buio, fino a quando è arrivato Faouzi Ghoulam. Oggetto misterioso all’inizio, uno dei migliori nel suo ruolo sotto la guida Sarri. Ora l’algerino è in netto recupero, ma dopo i tanti alti e bassi (soprattutto bassi ndr) di questi ultimi mesi la società azzurra vuole cautelarsi.

Il Corriere dello Sport scrive del Napoli interessato a Santiago Arias dell’Atletico Madrid. Il difensore esterno di sinistra ha 28 anni e un infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchio tempo. Con Simeone ha giocato 33 partite nella prima stagione.

Napoli su Arias, attenti a Vrsaljko

Nonostante i problemi fisici le referenze del Napoli su Arias sono sempre molto positive. Ci sarebbe la volontà di prenderlo, ma in questo momento si vive soprattutto una fase di valutazione, per poi affondare il colpo quando la bufera sarà terminata. In queste valutazioni è ritornato, di nuovo,anche Sime Vrsaljko, ad un passo dal Napoli ai tempi del Sassuolo poi acquistato in un baleno proprio dall’Atletico Madrid. In Spagna Vrsaljko non ha trovato grande spazio, anzi è stato quasi sempre in panchina ma le sue doti non sono messe in dubbio. Così il Napoli si muove e studia un asse con l’Atletico Madrid. Dalla Spagna si vocifera un interessamento concreto del Cholo per Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco va in scadenza nel 2021, l’accordo sul rinnovo non si trova e così le trattative per la cessione sono già cominciate.