Napoli, ritiro blindato in Turchia e 4 partite amichevoli: Resta un mistero da risolvere

In attesa del ritiro in Turchia, il Napoli si ritrova a Castel Volturno senza i giocatori in Qatar, per riprendere gli allenamenti.

Napoli, appuntamento domani al mattino, allenamento, poi un salto a casa, aspettando che arrivi l’ok. La Turchia aspetta il Napoli ma il Napoli aspetta che i turchi diano l’ok per la partenza.

La cortina di silenzio sul programma che aspetta la squadra è stata squarciata soltanto da qualche indiscrezione in un clima di mistero, spiega il quotidiano “La Repubblica”.

Il resort è stato prenotato (il Regnum Carya), le date sono state fissate – il decollo per giovedì primo dicembre, il rientro la sera del 12. Servono le firme sui contratti di amichevoli che sembrano comunque annunciate.

Napoli, ritiro in Turchia e 4 partite amichevoli

Una sfida con l’Antalyaspor, un’altra con il Crystal Palace, che si allena su campi adiacenti, e poi soprattutto un clima favorevole che possa contribuire a rinfrescare il fisico e anche la testa. Il calendario prevede anche altro e pure in questo caso mancano i timbri dell’ufficialità.

L’idea di sfidare il Villarreal di Reina e di Albiol al “Maradona”, il 17, è sempre viva; e la tentazione di allestire un altro match, possibilmente il 21, non è svanita.

Rientra in gruppo dopo le tre partite saltate per il mal di schiena di Kvaratskhelia. Il georgiano ha poco più di un mese di tempo per ripresentarsi al top il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter, alla ripresa del campionato.

Non ci sono invece ancora certezze sulle date di rientro dei protagonisti del Mondiale. Dopo Lozano, ultimo nel suo gruppo con il Messico, sono a rischio di eliminazione prematura altri due azzurri.

Il Camerun di Anguissa ha infatti un solo punto in classifica dopo il rocambolesco pareggio di ieri contro la Serbia, idem per la Corea del Sud di Kim Min-Jae, sconfitta dal Ghana.

Il difensore si è anche infortunato a un polpaccio e ha lasciato il campo poco prima del fischio finale: condizioni fisiche da monitorare. Il suo ritorno alla base è atteso con comprensibile apprensione.