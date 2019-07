Il Napoli riscatta Ospina dall’Arsenal. Rog verso il Genoa

Il Napoli riscatta Ospina dall’Arsenal. L’annuncio sui canali social dei due club. Il Genoa vuole Marko Rog a titolo definitivo.







La famiglia Ospina-Rodriguez potrebbe riformarsi a Napoli. Dopo le parole di Daniela Ospina ai media colobiani, oggi il Napoli ha riscattato il fratello David Ospina, ex cognato di James Rodriguez.

Ospina diventa ufficialmente un calciatore del Napoli. Il portiere azzurro sta avendo un ruolo determinate nelle trattativa per james, facendo conoscere la città e l’ambiente al Bandito. Dal mercato azzurro arrivano anche novità in uscita. Il Genoa vuole Marko Rog.

IL NAPOLI RISCATTA OSPINA DALL’ARSENAL

Il Napoli ha riscattato David Ospina dall’Arsenal. gli azzurri sui propri canali annunciano l’acquisto a titolo definitivo del portiere colombiano.

Nella scorsa stagione Ospina era passato, ad agosto, al Napoli in prestito con opzione di riscatto, esercitato dal Napoli versando a 4,5 milioni dall’Arsenal

Opsina era approdato all’Arsenal dal Nizza nel 2014 e vanta 98 presenze nella nazionale colombiana. In azzurro per lui 17 presenze in campionato, 1 in Coppa Italia 6 in Europa.







v

IL GENOA VUOLE ROG

Il Napoli continua a Lavorare anche sulle uscite, secondo La Gazzetta dello Sport, dopo che la Fiorentina si è defilata, il Genoa sta pensando di acquistare Rog a titolo definitivo. In giornata ci sono stati contatti positivi tra il ds del Genoa Capozucca e il ds del Napoli Giuntoli per il centrocampista azzurro.