Del Genio: “Il Napoli ha un rimpianto. Non è inferiore a Lozano e Politano”

Paolo Del Genio ritiene che il Napoli ha un rimpianto, Adam Ounas, che non è inferiore a Lozano e Politano

Per Paolo Del Genio Adam Ounas è un rimpianto per il Napoli. Nel corso di una trasmissione su Tele A, un sostenitore azzurro fa una riflessione: “Il Napoli ha un rimpianto: Adam Ounas. Per me è un calciatore di qualità”. Immediata la risposta di Paolo Del Genio che sembra essere d’accordo con il sostenitore: “Per me non è inferiore ai calciatori che giocano attualmente in quel ruolo nel Napoli: Lozano e Politano. Tecnicamente non mi sembra meno bravo. Naturalmente non sto muovendo nessuna critica al Napoli”.

Per Del Genio Adam Ounas non è inferiore a Hirving Lozano e Matteo Politano

“Una società, prima di prendere certe decisioni, valuta tante variabili. Non esiste solo l’aspetto relativo alla tecnica. Noi non sappiamo tutto perché non viviamo nello spogliatoio del Napoli. Magari il calciatore non voleva rinnovare il suo contratto e la società partenopea l’ha ceduto. Inoltre l’esperienza di Adam Ounas in Campania è stata caratterizzata in negativo anche da qualche infortunio di troppo”, ha concluso Paolo Del Genio nel corso del suo intervento su Tele A in merito alla cessione di Adam Ounas.