Raspadori torna prima o dopo la sosta? Le ultime novità di Spalletti

Giacomo Raspadori sta recuperando dall’infortunio, Luciano Spalletti: “Aspettiamo il via libera dello staff medico“.

Un problema muscolare sta tenendo fuori dalle convocazioni Giacomo Raspadori che non giocherà nemmeno Napoli-Atalanta. Sicuramente una perdita importante per il tecnico del Napoli che può utilizzare l’ex Sassuolo in più posizioni, cambiando anche modulo.

Durante la conferenza stampa Spalletti ha parlato anche del rientro di Raspadori ed ha detto: “Come tutti gli infortunati va valutato di giorno in giorno. Sta lavorando benissimo, sta effettuando anche lavoro individuale con il pallone. Quando può tornare in campo Raspadori? Attendiamo il via libera dello staff medico per utilizzarlo a pieno ritmo in allenamento“.

Le condizioni di Raspadori sono buone, ma come sempre lo staff medico del Napoli non vuole forzare il suo rientro. Negli ultimi giorni il calciatore ha fatto sicuramente dei passi avanti e questo lo spinge più vicino a rientrare almeno nella lista dei convocati. Possibile che possa strappare già una convocazione per Napoli-Torino, altrimenti bisognerà attendere la sosta per la Nazionale. A quel punto il rientro di Raspadori sarebber certo per Napoli-Milan.