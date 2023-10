A Madrid sono già sicuri della vittoria? Dalla Spagna: “Il Napoli di Spalletti era più forte”

Grande attesa per il big match tra Napoli e Real Madrid: la dirigenza spagnola affascinata da Osimhen e Kvaratskhelia.

Il grande giorno si avvicina e l’attesa per il match tra Napoli e Real Madrid cresce non solo in Italia, ma anche in Spagna. Tomas Roncero, vicedirettore di Diario AS, ha condiviso le sue opinioni con la redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, offrendo uno sguardo interessante sulle prospettive della squadra partenopea in Europa.

“Il Napoli di Spalletti ha sorpreso tutti con la sua forza, vincendo lo scudetto contro avversari di prestigio come Milan, Roma, Inter e Juventus”, ha dichiarato il giornalista spagnolo. “D’altra parte, la squadra guidata da Rudi Garcia sembra leggermente più debole, anche se sta mostrando segni di crescita”.

Roncero ha evidenziato l’apprezzamento di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, per due giocatori azzurri: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. “Mi risulta che Perez sia affascinato da entrambi, ma la valutazione di 200 milioni di euro per Osimhen è proibitiva per il Real Madrid”, ha affermato Roncero. “Kvaratskhelia, invece, piace molto sia per le sue qualità calcistiche che per la sua simpatia nei confronti del Real Madrid”.

Se costretto a fare una scelta, Roncero ha rivelato che Perez preferirebbe Osimhen. “Se dovesse decidere, credo che il Real Madrid opterebbe per Osimhen”, ha concluso il giornalista spagnolo.