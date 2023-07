Napoli, Politano Show e palleggi sulla spiaggia – VIDEO

Matteo Politano attaccante del Napoli mostra le sue abilità con il pallone sulla spiaggia, mantenendosi in forma in attesa della nuova stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mentre la nuova stagione del Napoli non è ancora iniziata, i calciatori stanno approfittando del tempo libero per rilassarsi e divertirsi. Tuttavia, per alcuni, il calcio è sempre al centro dei loro pensieri, anche in vacanza. Questo è il caso di Matteo Politano, l’esterno del Napoli, che ha mostrato le sue abilità con il pallone sulla spiaggia.

Politano ha condiviso un video sui social media in cui si diverte a palleggiare in riva al mare. Con la sua classe innata, l’attaccante azzurro non lascia mai cadere il pallone, mostrando una serie di trucchi di prestigio prima di lanciarlo a distanza. Questo “piccolo allenamento” è un modo divertente per Politano di mantenere la forma fisica in attesa dell’inizio della nuova stagione.

Non è l’unico calciatore del Napoli a non riuscire a staccarsi dal pallone durante l’estate. Anche Victor Osimhen, tornato in Nigeria, si è cimentato in diverse partite di calcio con i suoi amici, segnando gol e divertendosi come solo lui sa fare.

I tifosi del Napoli attendono con impazienza l’inizio della nuova stagione, con la presentazione delle nuove maglie scudetto prevista per lunedì. Nel frattempo, possono godersi i video dei loro calciatori preferiti che si divertono e si allenano durante le vacanze.