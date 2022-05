Napoli-Pjanic, Spalletti: ‘Abbiamo già un calciatore impressionante’

Luciano Spalletti parla dell’interesse del Napoli per Pjanic. Il tecnico chiude le porte all’ex Juventus.

Miralem Pjanic è pronto a lasciare nuovamente il blaugrana, nonostante il contratto fino al 2024 non trova spazio a Barcellona. Tra i club che possono pensare a Pjanic ci sarebbe anche il Napoli: secondo radio mercato, infatti, gli azzurri avrebbero mostrato interesse per il centrocampista bosniaco che ha già compiuto 32 anni. L’ex Juventus e Roma, Pjanic, conosce bene Luciano Spalletti . I due nella seconda parte della stagione 2015/16 i due hanno lavorato insieme a Roma. Per il centrocampista bosniaco fu una delle migliori parentesi in giallorosso, che infatti valse il passaggio alla Juventus pochi mesi più tardi.

Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha smentito un interesse del Napoli per Pjanic :

“Parliamo di un giocatore fenomenale, sa giocare corto, lungo, mette la palla a 40 metri con i giri contati. Lui è uno di livello, ma noi lì abbiamo uno che ci fa dormire sonni tranquilli ed è Lobotka. Lobotka è un po’ quel giocatore lì, vede meno lungo, ha meno gittata, ma come gestione palla è impressionante“.

Lo stesso Lobotka qualche giorno fa ringraziò pubblicamente Spalletti per la fiducia: