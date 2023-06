Il Napoli ha perso due pezzi da novanta, ma c’è tanta voglia di ripartire

La prossima stagione del Napoli vedrà un nuovo allenatore e dirigente sportivo al posto di Spalletti e Giuntoli.

Il Napoli è in preda ai cambiamenti. La squadra azzurra dovrà salutare Luciano Spalletti e (molto probabilmente) Cristiano Giuntoli, due figure chiave di questa stagione trionfante che ha visto gli azzurri vincere il tanto ambito Scudetto che mancava all’ombra del Vesuvio da 33 anni. I ltecnico di Certaldo ha già preso la sua decisione: prendersi un anno sabbatico da dedicare a famiglia e campagna. Si Giuntoli invece ancora tanti dubbi ed incertezze con il dirigente sportivo azzurro che avrebbe chiaramente detto ad Aurelio De Laurentiis di ritenere concluso il suo rapporto con il presidente che lo costringe comunque il contratto fino al 2024.

A dire la sua sulle due figure chiave del Napoli è anche Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, che ne ha parlato ai microfoni di Radio Crc:

“Il Napoli perde tantissimo senza Giuntoli e Spalletti. Quando perdi due pezzi da 90 perdi tanto, ma il Napoli ha la voglia di ricominciare e ripartire. Più di uno scudetto c’è vincere la Champions League. Questa situazione che si è venuta a creare deve essere un nuovo punto di partenza. Questo ricordo resterà indelebile sia per loro che per i tifosi”.

Ceccarini si è soffermato sulle possibili scelte della società per il nuovo tecnico che dovrà sostituire Spalletti: “Questione allenatore? Il presidente per quel poco che lo conosco ripete spesso e volentieri il discorso dell’empatia, ci devono essere mille componenti per venire a Napoli ad allenare. Quando vai sulla categoria big o top ci sono altre problematiche tra cui ingaggio e mercato. Vanno conciliati tutta una serie di aspetti”.