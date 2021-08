Napoli-Pescara: formazioni ufficiali, dove vederla in tv

Napoli-Pescara formazioni ufficiali dell’ultima amichevole della squadra di Spalletti. Gli azzurri scendono in campo alle ore 17.30 contro il Pescara e poi lasceranno il ritiro di Castel di Sangro per affrontare l’ultima settimana di allenamenti prima dell’esordio ufficiale in Serie A con il Venezia. Luciano Spalletti deve fare ancora a meno di infortunati come Demme, Lozano e Mertens e comincia a provare la formazione che potrebbe scendere in campo durante il primo match di campionato. Il tecnico a centrocampo schiera Elmas titolare al posto di Zielinski. Attacco ‘titolare’ con Osimhen, Insigne e Politano.

Napoli-Pescara le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne.

Pescara: Radaelli, D’Ursi, Memushaj, Marilungo, Zappella, Drudi, Pompetti, Cancellotti, Milos, Nzita, Frascatore.

Amichevole Napoli dove vederla in tv

L’amichevole del Napoli si giocherà alle ore 17.30 allo stadio Patini e sarà trasmessa in chiaro e in diretta su Canale 8 del digitale terrestre (canale 13) e su Sky Sport Canale 251.