Napoli: per la ripresa si pensa al ritiro permanente a Castel Volturno

La SSCN programma la ripresa delle attività al centro sportivo di Castel Volturno, il 4 maggio anche i club di Serie A potrebbero tornare ad allenarsi.

Non è ancora chiaro se la stagione calcistica terminerà, anche se il presidente della Figc Gravina ha fatto capire che in qualche modo dovrà finire. In questo senso anche la Uefa sta facendo pressioni, quindi a meno di grande di clamorose retromarce sia i campioni che le coppe europee verranno portati a termine. Il Napoli ha ancora la rincorsa all’Europa da portare avanti in campionato, mentre in Champions League deve affrontare al Camp Nou il Barcellona dopo l’andata al San Paolo terminata 1-1.

Intanto la società prepara la ripresa degli allenamenti. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport lo staff azzurro si sta assicurando una quantità cospicua di test rapidi per il covid 19 da portare in ritiro per sottoporre giocatore e staff a controlli ogni tre giorni. Inoltre si pensa ad un ritiro permanente a Castel Volturno nell’Hotel attiguo al centro sportivo, con camere singoli. Gli allenamenti sarebbero svolti a gruppi limitati di calciatori, con doccia in albergo. Anche le frequentazione delle aree comuni dell’albergo sarebbe limitata alla presenza di pochi calciatori per volta.