Napoli: c’è un patto per Koulibaly, De Laurentiis e Ramadani sono d’accordo

Calciomercato Napoli le ultime su Kalidou Koulibaly. Il giocatore senegalese è sempre al centro di tante voci di mercato, anche perché è uno dei difensori più forti del mondo. Koulibaly ha fatto capire di voler restare a Napoli, volontà del giocatore che sta diventando sempre più determinante, insieme all’assenza di offerte che soddisfino Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, c’è un patto per far restare Koulibaly al Napoli tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, niente di scritto, un accordo tra gentiluomini che può valere più di una firma su un contratto.

De Laurentiis-Ramadani: i dettagli del patto per Koulibaly

Koulibaly ha un contratto con il Napoli che scade nel 2023, secondo Sportmediaset l’agente del giocatore ed il presidente hanno trovato un accordo per fallo restare. Il patto per Koulibaly al Napoli si basa su due proposte: “La prima è che il giocatore accetti un prolungamento con stipendio ridotto, anche se non in maniera così drastica come inizialmente prospettato. La seconda è che si possa arrivare al prossimo giugno e poi dirsi addio. Tutto, chiaramente, a meno che non arrivi subito un’offerta irrinunciabile sia per il club, sia per il giocatore. E per irrinunciabile si intende una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro, l’unica che AdL prenderebbe in considerazione. Il timore dei tifosi partenopei è che si faccia avanti la Juve, soprattutto nel caso in cui dovesse cedere De Ligt al Chelsea. Ma anche il Barcellona è interessato, sempre che riesca a risolvere tutti i suoi problemi economici“.