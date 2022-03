Napoli, Osimhen punta il Milan: il bomber vuole sfatare un tabù

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen mette il Milan nel mirino ed è intenzionato a sfatare un tabù.

Il Napoli arriva carico alla sfida con il Milan, gli azzurri hanno abbandonato la scaramanzia e hanno sdoganato la parola scudetto. Napoli ci crede, il Maradona sarà sold-out allo stadio di fuorigrotta ritornano anche gli Ultras.

Spalletti resta concentrato, sa che la partita contro il Milan è un Un match fondamentale che potrebbe portare gli azzurri ad allungare in vetta alla classifica.

E per l’occasione ci vorrà il miglior Osimhen a caccia di un gol in casa che manca, ovviamente anche a causa del lungo infortunio, dal 17 ottobre contro il Torino.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro il Milan, Osimhen vuole sfatare anche un tabù personale: L’attaccante, infatti, nelle sue 17 reti in Serie A non ha mai segnato a una squadra capolista. I rossoneri sono avvisati.

Osimhen non è solo l’uomo scudetto ma anche l’uomo mercato del Napoli, econdo il Daily Star, Ralf Rangnick avrebbe fatto il nome di Victor Osimhen per rinforzare l’attacco del suo Manchester United in caso di partenza di Cristiano Ronaldo in estate.

Sondaggi, quelli dei Red Devils, che non sono però andati a buon fine. Il Napoli, per cedere il proprio attaccante, vorrebbe infatti incassare almeno 100 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dagli inglesi.