Napoli, Osimhen negativo al COVID: Rientrerà in Italia nelle prossime ore

Victor Osimhen è negativo al Covid-19. L’attaccante nigeriano del Napoli, rientrerà in Italia nelle prossime ore.

Il Napoli ha annunciato che Victor Osimhen è risultato negativo al tampone effettuato per verificare la presenza del Covid. “Rientrerà in Italia nella prossime ore“, ha scritto il club azzurro. L’attaccante nigeriano era bloccato in quarantena in Lagos e ora potrà essere sottoposto all’esame per capire a che punto è il suo infortunio al volto. Solo allora si capirà quando potrà tornare a disposizione di Spalletti.

Victor Osimhen, non ha preso parte alla Coppa d’Africa perché ha preferito, in accordo con il Napoli e con la federazione della Nigeria. L’attaccante si allena per riprendersi completamente dall’infortunio subito dopo lo scontro in campionato con il difensore dell’Inter Skriniar.

La positività al covid-19 aveva reso la situazione di Osimmhen ancora più delicata e complicata. Il Napoli, dopo aver reso nota la negativizzazione di Osimhen, ha comunicato che il giocatore rientrerà presto in Italia per sottoporsi alla Tac di controllo e nelle prossime settimane potrebbe tornare a disposizione di Spalletti.