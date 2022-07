Napoli, Osimhen arriva Dimaro, per il momento almeno

Victor Osimhen arriva a Dimaro nel ritiro del Napoli in Val di Sole, accolto dal boato dei tifosi sugli spalti. Senza Kalidou Koulibaly è il nigeriano la superstar del Napoli. In giornata, infatti, era atteso anche lo sbarco di Koulibaly a cui spettava la fascia di capitano, ma oramai è tutto fatto con il Chelsea e quindi bisognerà guardare oltre. Osimhen, come altri giocatori impegnati con la Nazionale, è arrivato più tardi ma si metterà subito a disposizione di Spalletti che con lui sempre disponibile pensa anche ad un cambio di modulo, come ammesso durante il confronto con i tifosi di ieri sera.

Ovviamente Spalletti spera di poter contare per tutta la stagione su Osimhen, anche se pure sul giocatore nigeriano ci sono tantissime voci di mercato. De Laurentiis ha dimostrato, con Koulibaly al Chelsea, che tutti sono in vendita, non ci sono bandiere e sentimenti. Chi porta 100 milioni di euro può prendere Osimhen, lo ha detto anche Giuntoli dichiarando che tutti sono sul mercato alla giusta offerta. Il calcio è fatto di occasioni e quindi legittimamente il Napoli pensa anche al bilancio e all’opportunità di fare grandi plusvalenze che fanno bene ai conti azzurri. Oramai i club sono aziende.