Napoli oltre le difficoltà: soffre e vince col Venezia, Insigne che reazione

Il Napoli batte il Venezia 2-0 nella prima partita del campionato di Serie A, gli azzurri riescono a vincere nonostante l’espulsione di Osimhen. Per oltre settanta minuti con un uomo in meno, per l’ingenuo e inutile fallo di Osimhen, il Napoli soffre ma porta a casa tre punti fondamentali. Più forte della sofferenza il Napoli di Spalletti che viene trascinato dal capitano Insigne. L’attaccante è il primo a reagire dopo l’espulsione di Osimhen. Reazione veemente anche in occasione del rigore sbagliato, al secondo tiro dal dischetto il capitano non ha fallito.

Insigne ed Elmas: 3 punti per il Napoli

I gol del Napoli arrivano tutti nel secondo tempo con Insigne che segna il secondo rigore che viene assegnato al Napoli, quello per fallo di mano, netto, di Caldara. Al 62′ Insigne fa 1-0 per il Napoli. Dopo dieci minuti Elmas mette il sigillo sulla partita segnando il 2-0 grazie ad una bella azione innescata da Koulibaly, con Lozano a lottare sul pallone ed Elmas a controllare il pallone e ad infilare chirurgicamente dietro le spalle del portiere.

Il Napoli porta a casa tre punti molto preziosi, ma anche qualche indicazione importante. Un Koulibaly rigenerato e decisivo, così come Insigne. Da non sottovalutare anche l’ingresso di Gaetano per 20 minuti in cui ha fatto vedere di potersi guadagnare la fiducia di Spalletti. Nota negativa l’espulsione di Osimhen, attaccante che deve imparare a controllare il nervosismo, altrimenti diventa davvero complicato.

Napoli-Venezia: il riassunto

MARCATORI

62′ INSIGNE, 73′ ELMAS

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz (71′ Gaetano), Lobotka, Politano (71′ Lozano), Zielinski (35′ Elmas), Insigne (85′ Petagna), Osimhen. ALL.: Spalletti

Venezia (4-3-3): Maenpaa, Ebuehi (51′ Svoboda), Ceccaroni, Caldara, Molinaro, Peretz (75′ Dezi), Fiordilino (64′ Tessmann), Heymans (75′ Galazzi), Johnsen, Forte, Di Mariano (64′ Sigurdsson A.) ALL.: Zanetti