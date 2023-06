Napoli, nuovo allenatore, Del Genio: “Troppi nomi, vi dico come stanno realmente le cose”

Paolo Del Genio sfuma le certezze sulla scelta del nuovo allenatore del Napoli, sottolineando l’incertezza e la vastità di opzioni possibili.

NUOVO ALLENATORE NAPOLI. L’incertezza regna nel mondo del calcio italiano riguardo alla scelta del nuovo allenatore del Napoli. Paolo Del Genio, noto giornalista ed esperto di tattica, ha recentemente commentato la situazione attraverso i suoi canali social, sottolineando che, nonostante le speculazioni, non ci sono ancora decisioni definitive.

“C’è chi dice Sousa, c’è chi dice Galtier, c’è chi dice Garcia. Poi arriva chi dice Mancini. Insomma molti hanno certezze, peccato per loro che, per una lunga serie di ragioni, De Laurentiis non ha ancora deciso e forse, dico forse, si saprà qualcosa di più la prossima settimana,” ha scritto Del Genio.

Nelle ultime settimane, diversi nomi di allenatori di spicco sono emersi come potenziali sostituti di Luciano Spalletti. Tra questi ci sono Gasperini, Italiano e Benitez. Recentemente, è stato aggiunto alla lista Paulo Sousa, attuale allenatore della Salernitana, che sarebbe molto apprezzato dal presidente De Laurentiis per la sua “spiccata internazionalità”.

Tuttavia, non si può ancora escludere nessun candidato. Infatti, anche Rudi Garcia e il tecnico del PSG Galtier potrebbero essere considerati per il ruolo. De Laurentiis, secondo Del Genio, sta esplorando molte opzioni ma non ha ancora preso una decisione definitiva.

Rimane quindi da vedere chi sarà scelto per guidare il Napoli nella prossima stagione. Le speculazioni continueranno sicuramente fino all’annuncio ufficiale, e gli appassionati di calcio saranno in attesa di ulteriori sviluppi.