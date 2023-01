Napoli, Moncler compra la pizzeria Concettina ai Tre Santi

Il patron di Moncler acquisisce la proprietà della storica pizzeria di Napoli Concettina ai Tre Santi di via Arena della Sanità.

Il turismo e l’imprenditoria stanno diventando sempre più importanti a Napoli. Recentemente, la pizzeria Concettina ai tre santi, un vero e proprio tempio del gusto nel cuore del rione Sanità, è stata acquisita da Archive srl, una società indipendente controllata da Ou(r) Group, la holding della famiglia di Remo Ruffini. La mission di Archive è quella di supportare leader e imprenditori fortemente innovativi, valorizzando le loro società e traducendo la loro visione in una crescita significativa e sostenibile.

La sfida imprenditoriale di Archive è quella di creare nuove e diverse opportunità per aiutare aziende e società a esprimere il loro valore. Dopo aver acquisito il 40% del capitale di Langosteria Holding, un gruppo che possiede ristoranti a Milano e Parigi, la scelta è caduta sulla pizza napoletana, rappresentata dalla famosa pizzeria Concettina ai tre santi. La pizzeria, fondata settant’anni fa dalla famiglia Oliva, è molto popolare tra i turisti e rappresenta la tradizione e la qualità della pizza gourmet di Napoli. Ora nell’universo del patron di Moncler ci sarà anche la pizzeria Concettina ai Tre Santi.

Il pizzaiolo Ciro Oliva, che rappresenta la quarta generazione di pizzaioli nella gestione della pizzeria, sostiene anche l’anima e l’energia dei produttori campani, utilizzando per esempio le verdure provenienti dalle loro campagne. La storia della pizzeria ha inizio nel dopoguerra, quando la fondatrice Concettina Flessigno, moglie di un calzolaio del rione Sanità, ha avviato la formula delle cosiddette pizze a credito per aiutare il marito a mantenere la famiglia. Da allora, la pizzeria è diventata un punto di riferimento per la gente del quartiere e ora, con l’acquisizione da parte di Archive srl, potrà continuare a crescere e a rappresentare il meglio che Napoli può offrire.