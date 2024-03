Napoli, la missione Champions passa dall’Atalanta: Calzona a caccia dell’impresa

Il Napoli di Calzona proverà a tenere viva la speranza Champions battendo l’Atalanta. Servirà un’autentica impresa nelle ultime giornate.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli non vuole arrendersi nella corsa per un posto nella prossima Champions League. La sfida di domani contro l’Atalanta rappresenta un crocevia fondamentale per gli azzurri allenati da Calzona.

L’obiettivo è tutt’altro che semplice, come ammette lo stesso tecnico partenopeo: “Per centrare il traguardo Champions, il Napoli deve compiere un’autentica impresa”. Ma la speranza è ancora viva.

Il Napoli insegue la Roma quinta a 6 lunghezze di distanza, con Atalanta e Fiorentina ugualmente in corsa, senza sottovalutare la Lazio appena dietro. Un vero e proprio intreccio che rende la qualificazione un’impresa ardua.

Ma Calzona non si arrende e punta tutto sulla sfida contro la Dea: “Napoli-Atalanta è la prima partita decisiva per la corsa al quinto posto utile per la Champions”.

Un successo rilancerebbe infatti le ambizioni degli azzurri, che però dovranno poi proseguire su una marcia praticamente perfetta da qui alla fine. Il calendario non è dei più agevoli.

“Da qui al 26 maggio il Napoli dovrà andare a gran carriera e gli avversari dovranno frenare in più di un’occasione” ammette il tecnico azzurro.

Troppi, gli handicap accumulati in passato con Garcia e Mazzarri. Ma ora è il momento di resettare e ripartire: “Il passato è passato, ora conta riprendersi. Ora serve l’impresa”.

Calzona sa che l’impresa per l’Europa che conta passa necessariamente dal match contro l’Atalanta. Una vittoria potrebbe riaprire scenari insperati, una sconfitta si avvicinerebbe troppo a una definitiva sentenza negativa.

Il Napoli si aggrappa alle residue speranze e proverà l’impossibile per coronare il sogno Champions. A partire dal decisive scontro di domani contro la Dea di Gasperini.