Fedele: “Napoli, è un miracolo se arriva in semifinale di Champions”

Fedele ritiene a proposito del Napoli che è un miracolo se arriva in semifinale di Champions League

Enrico Fedele ha espresso il suo parere sul Napoli. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché ex dirigente del Parma, parla dei dubbi di formazione di Luciano Spalletti per la partita di Empoli: “Se sarei d’accordo a schierare Giovanni Simeone titolare con l’Empoli? Io confermerei Osimhen e Kvara dal primo minuto, per poi toglierli se la partita va in discesa. Il Napoli è ‘auto-allenante’? Ha due giocatori straripanti: fanno la differenza. Il tacco di Kvara a Di Lorenzo è un qualcosa di talentuoso, un gesto bellissimo, una giocata da mezzo fuoriclasse”.

Per Fedele il Napoli vincerà lo Scudetto con largo anticipo

Fedele ha poi proseguito sul percorso che attende i partenopei in Champions League: “Dove potrà arrivare il Napoli in questa edizione della Champions League? Il Napoli fa un miracolo se arriva in Semifinale, perché Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco hanno qualcosa in più”.

In merito alla corsa scudetto, Fedele non ha dubbi sul trionfo del Napoli, con i 15 punti di vantaggio che tolgono ogni possibilità alle avversarie: “Il Napoli vincerà lo scudetto con largo anticipo: a quattro cinque partite dalla fine, sarà già Campione d’Italia”.