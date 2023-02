Maccarone: “Napoli, gara trappola ad Empoli: da non sottovalutare”

Massimo Maccarone ritiene che il Napoli affronterà una gara trappola: non bisogna sottovalutare l’Empoli

Massimo Maccarone, ex calciatore dell’Empoli, ha parlato della gara di domani contro il Napoli. Ai microfoni di Luca Cerchione durante 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio, Big Mac dichiara: “Come si gestisce in questo momento Simeone? Credo che i giocatori, una volta arrivati in squadra, siano ben coscienti delle gerarchie vigenti. Quando l’argentino è arrivato a Napoli, sapeva bene di avere dinanzi a sé un giocatore straordinario come Osimhen. Simeone, tuttavia, riesce a fornire sempre il suo apporto con il massimo impegno quando chiamato in causa. Spalletti, da questo punto di vista, può vantare un ventaglio ampio di soluzioni, che il tecnico si mostra sapiente nel gestire”.

Maccarone sta studiando il Napoli nel suo corso d’allenatore

Maccarone ha poi proseguito: “Gara trappola contro l’Empoli? Sarà una partita difficile, da non sottovalutare. L’Empoli avrà la spensieratezza di chi, ormai, è in procinto di raggiungere i propri obiettivi. Molti calciatori, inoltre, vorranno approfittare dell’avversario eccellente per mettersi in mostra. Le qualità degli azzurri, però, sono indiscusse”.

“Sto studiano il Napoli, ora che faccio l’allenatore. Gioca un calcio innovativo, ha delle idee diverse dalle altre. E’ bello da vedere. Lo studio”.