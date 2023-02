Zanetti: “Empoli, devi crederci col Napoli. I miracoli esistono”

Paolo Zanetti dichiara che l’Empoli deve crederci col Napoli, perché a volte i miracoli esistono e si possono concretizzare

Conferenza stampa di presentazione di Empoli-Napoli per Paolo Zanetti. L’allenatore dei toscani si esprime sulla partita alla vigilia della sfida contro il Napoli. “Non so chi tra i due sia più vicino al proprio Scudetto, perché salvarci per noi è come vincere lo Scudetto per il Napoli. Le motivazioni sono altissime per entrambi, chiaramente per vincere uno scudetto devi fare meno passi falsi. Giocare per salvarsi è difficile ma lo è ancora di più per vincere, perché bisogna avere una costanza mentale altissima. In questa partita la differenza la fa la qualità”.

Zanetti carica l’Empoli per lo Scudetto salvezza

Zanetti ha poi proseguito: “Il Napoli è una grande squadra, dire un giocatore solo sarebbe riduttivo. Anche se hanno un centravanti che ha fatto quasi i nostri stessi numeri da solo. Osimhen e Kvara farebbero paura a chiunque, ma la differenza la sta facendo il gioco del Napoli in tutte le fasi. Hanno una mentalità incredibile, a volte anche Osimhen torna indietro a dare una mano”.

L’Empoli lotterà per conquistare il miglior risultato possibile: “Non concordo con chi dice che non abbiamo possibilità, altrimenti potremmo andare a fare un giro in centro. Se parti sconfitto le chances sono zero, ma devi crederci perché a volte i miracoli accadono. Le cose succedono se le sogni e ci credi. Noi abbiamo dimostrato di sapere fare delle imprese, sulla carta naturalmente la gara è proibitiva, ma i ragazzi devono avere una speranza viva”.