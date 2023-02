Corbo: “Napoli superiore al Milan di Sacchi: ha più fantasia”

Antonio Corbo ritiene che il Napoli è superiore al Milan di Sacchi perché ha più fantasia rispetto ai rossoneri

Antonio Corbo decanta le gesta del Napoli di Luciano Spalletti. Il giornalista di Repubblica, attraverso le frequenze di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, si sofferma sull’affermazione in terra teutonica degli azzurri: “Spalletti, ma più precisamente il Napoli, in Italia o in Europa si trova sempre a casa sua. Questa estate in maniera consapevole il Napoli ha rivoluzionato la squadra, ha deciso di ringiovanire la squadra, abbassare gli ingaggi e applicare la teoria secondo cui il Napoli non poteva che far meglio abbassando l’ingaggio e ringiovanendo la squadra. Il Milan di Sacchi era bello, ma l’impronta di Sacchi riduceva la fantasia della squadra rossonera mentre il Napoli ha più fantasia”.

Per Corbo Lozano è uno scattista meraviglioso, ieri assoluto protagonista a Francoforte

Corbo ha poi proseguito: “La quota di fantasia è rilevante perché questo Napoli è un 4-3-3 fluido cioè una squadra che ha una sua attività non solo in verticale, ma ha una continua osmosi tra le fasce laterali e le zone interne ed infatti i terzini si accentrato e creano movimenti sulle fasce laterali. Lo stesso Kvaratskhelia lascia spazio a Mario Rui che avanza, sopraggiunge e magari offre l’assist a rimorchio”.

“Lozano invece è uno scattista meraviglioso e ieri è stato un protagonista assoluto nella gara di Champions. Il Napoli sta andando spedito senza intralci, è come un Frecciarossa, non ha ostacoli e i binari sono lisci e veloci. Bisogna essere ottimisti anche perché il Napoli ha la consapevolezza delle sue capacità”. Ha concluso Corbo.