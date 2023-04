SKY: “Napoli-Milan, ecco la probabile formazione di Spalletti”

Sky Sport indica qual è la probabile formazione di Luciano Spalletti per la partita tra Napoli e Milan

Quattro sono i ballottaggi per Luciano Spalletti in vista della sfida tra Napoli e Milan, in programma domani sera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta. Per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, il trainer di Certaldo sta riflettendo sugli ultimi dubbi di formazione della vigilia. A soffermarsi sulle scelte è Sky Sport che con i propri inviati sta seguendo da vicino tutto ciò che concerne il Napoli.

Luciano Spalletti riflette su quattro ballottaggi per Napoli-Milan

Per gli inviati dell’emittente satellitare, al posto dello squalificato Kim giocherà Juan Jesus, che quindi sta vincendo il ballottaggio con Ostigard. Il terzino Mario Rui è invece in vantaggio su Mathias Olivera a sinistra. A centrocampo con Lobotka e Zielinski ballottaggio tra Ndombele ed Elmas, con il francese al momento favorito. In attacco, come anticipato anche mister Luciano Spalletti, Victor Osimhen giocherà finalmente dal primo minuto dopo lo spezzone di partita col Verona. Accanto a lui toccherà a Kvaratskhelia ed uno tra Lozano e Politano: il messicano dovrebbe partire dall’inizio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.