Napoli-Milan: curve e distinti superiori in vendita, nessun avviso

Biglietti Napoli-Milan Champions League curve e distinti superiori sono in vendita sul sito di ticketone, nessun avviso dalla SSCN.

I tanti attesi biglietti per le curve ed i distinti superiori di Napoli-Milan di Champions League sono stati messi in vendita. La SSCN che aveva sempre avvisato l’apertura dei botteghini, anche quelli on line, ha deciso questa volta di non rilasciare nessuna comunicazione ufficiale, né sul proprio sito, ma nemmeno sugli account social del club. Dunque la vendita è partita senza che nessuno ne venisse a conoscenza.

Poi all’improvviso si è cominciato a diffondere il passaparola tra i tifosi: “Sono in vendita i biglietti di Napoli-Milan di Champions League“, una voce a cui tanti non hanno creduto, anche perché ci si attendeva una comunicazione ufficiale. Ed invece questa volta la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di non fare nessuna comunicazione. Attualmente il sito di TicketOne è preso d’assalto dai tifosi che sperano di poter comprare un biglietto per la sfida di Champions League tra Napoli e Milan.