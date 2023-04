Napoli-Milan, Chiariello incaz**to nero: “Mi sento derubato!”

Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto ai microfoni di Canale 21, si è soffermato sugli errori arbitrali che hanno condizionato la partita tra Napoli e Milan esprimendo tutta la sua indignazione per l’eliminazione degli azzurri dalla Champions League.

Il giornalista Umberto Chiariello ha espresso il suo forte disappunto per l’eliminazione del Napoli dalla Champions League, dichiarando ai microfoni di Canale 21: “Sono incazzato nero! Le partite di Champions, arrivati a questi livelli, si decidono nei particolari, che fanno la differenza. Il Napoli all’andata ha subito tre azioni del Milan nel finale del primo tempo ed ha pagato dazio, la stessa cosa è successa stasera. Nel secondo tempo mi dite il Milan quanti tiri in porta ha fatto? Il Milan non è più squadra del Napoli!

Secondo Chiariello la partita è stata condizionata dall’arbitraggio e dal rigore non concesso al Napoli dopo il fallo su Lozano che a suo avviso avrebbe potuto cambiare il corso della partita. Chiariello ha inoltre criticato la gestione arbitrale del match, sottolineando l’assenza di alcuni giocatori del Napoli per decisioni arbitrali e la presenza in campo di Krunic, che secondo lui non avrebbe dovuto giocare: “So solo che c’è un arbitro che ha fatto giocare stasera Krunic, che non doveva esserci. Non ha fatto giocare Kim e Anguissa e quest’ultimo non doveva essere squalificato. Theo ha fatto un gestaccio difronte a Lozano, non ammonito, e poi è stato ammonito Kim solo per aver protestato. Stasera la partita è condizionata da due assenze nostre che non dovevano esserci e da una loro presenza che non doveva esserci. Stasera c’è un rigore nel primo tempo che grida vendetta e che cambia la partita.“

La sua indignazione è chiara: “Per me è uno schifo! Sono incavolato nero! Penso di essere stato derubato! Il rigore nettissimo su Lozano cambia la partita”.