Il messaggio di Gattuso al Napoli, esalta la squadra e i tifosi. Ringhio su Instagram suona la carica in vista della sfida contro il Lecce.

Rino Gattuso ha fatto una scelta ambiziosa in un momento in cui il Napoli aveva molti problemi, e non solo per le scelte di Ancelotti.

Ringhio non si èaccontentato di piccoli accorgimenti per migliorare le cose ma provando a incidere in modo più profondo, con una fiducia nelle sue idee che non è stata intaccata dalle numerose sconfitte iniziali.

Il tecnico calabrese è riuscito a risollevare una squadra caduta in crisi mentale e di risultati. Le regole imposte da Gattuso ai calciatori e la sua grinta dentro e fuori dal campo sono state la panacea per i mali dei partenopei.

Alla vigilia di una gara che vede il San Paolo vicino al Sold Out, il Napoli ha l’obbligo di continuare a vincere per tenere alto il morale non sottovalutando un Lecce molto insidioso.

Gennaro Gattuso suona la carica con un post su Instagram: “Contro il Lecce dobbiamo portare a casa 3 punti!!! Io sono carico, e voi?”.

Il messaggio di Gattuso al Napoli ha caricato i giocatori ma anche i tifosi che su Instagram hanno risposto all’appello del mister:

“Forza Mister, Mettiamocela tutta”

“Carichissimi mister”

“Mister vanno bene pure più di 3 punti se si può”

“Si a vita mi Rino stai salvando un Napoli morto”.

ECCO IL MESSAGGIO DI GATTUSO AL NAPOLI

Ecco il messaggio che il tecnico del Napoli, Rino Gattuso ha pubblicato su Instagram: