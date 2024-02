Napoli, Meluso su Kvaratskhelia: “Nessuna multa, è un campione. Calzona ci convince”

Meluso esclude la multa a Kvaratskhelia: “Nessun comportamento scorretto”. E su Calzona: “Ha le competenze giuste”.

CALCIO NAPOLI – Nessuna multa per Kvaratskhelia dopo la reazione stizzita al cambio contro il Barcellona. A confermarlo è il ds del Napoli Meluso ai microfoni di DAZN: “Non ha avuto nessun atteggiamento non professionale, è un grande campione ed era solo arrabbiato perché la sua prestazione non era all’altezza”.

Kvara non ha dunque ricevuto sanzioni disciplinari, come si era vociferato. Meluso promuove invece il nuovo tecnico Calzona: “Ha vissuto da protagonista il recente passato del Napoli, sa quali corde toccare. Già dai primi allenamenti ci siamo resi conto che è sulla strada giusta”.

Parole importanti da parte del ds, che difende Kvaratskhelia e promuove l’operato di Calzona. La società è compatta nel sostenere l’allenatore per uscire dal momento delicato. L’obiettivo è ritrovare gioco e risultati positivi.