GAZZETTA – Napoli Maximiano con Meret: il segnale del Granda apre le porte a De Laurentiis

Il Napoli si è messo a caccia di un nuovo portiere anche perché il contratto di Ospina scade oggi e non c’è stato alcun segnale per il rinnovo. Anzi un segnale forte c’è stato quello del rinnovo di Alex Meret fino al 2027, il portiere italiano non avrebbe mai accettato di restare in azzurro se ci fosse stata la sicurezza di poter giocare titolare. Quindi sarà lui a difendere la porta degli azzurri nella prossima stagione. Ma secondo quanto scrive Gazzetta, il Napoli segue ancora Luis Maximiano, portiere del Granada che potrebbe arrivare in azzurro per fare da secondo portiere a Meret.

“Nel momento in cui Ospina firmerà con un’altra squadra, magari l’Al Nassr che gli ha sottoposto un’offerta economicamente molto vantaggiosa, scatterà la caccia a un altro guardiano dei pali (dopo il rinnovo di Meret fino al 2027). Il nome di giornata è quello di Maximiano del Granada, perché il club spagnolo ha aperto alla possibilità del prestito con diritto di riscatto a dieci milioni. Ma va sempre tenuta in piedi la pista Sirigu” scrive Gazzetta. Questa pista sembra comunque complicata, perché Meret ha 25 anni ed ha firmato un contratto per altre cinque stagioni, difficile che Maximiano a 23 anni e con una carriera in rampa di lancio venga in azzurro per fare sempre da secondo. Inoltre il Napoli andrebbe a mettere in rosa un altro portiere che sogna di fare il titolare al posto di Meret?