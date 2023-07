Mavropanos per la difesa azzurra: costi in linea con la filosofia della società

Nuova opzione difensiva per il Napoli: Mavropanos potrebbe approdare al Napoli con un investimento di 20 milioni di euro.

Notizie mercato Napoli – Il Napoli è attivo sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. Apprezzato e non poco il difensore Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach, ma non solo. Il club napoletano aveva precedentemente sondato i difensori Max Kilman e Robin Le Normand, tuttavia, i costi elevati – 40 milioni per Kilman del Wolverhampton e 50 milioni per Le Normand della Real Sociedad – hanno reso Itakura, con un prezzo stimato tra 15 e 17 milioni di euro, un’opzione più conveniente. Ultimamente però è spuntato un nuovo profilo molto interessante: parliamo di Kostantinos Mavropanos, difensore dello Stoccarda.

Mercato Napoli, ecco Kostantinos Mavropanos

Il Napoli punta Konstantinos Mavropanos. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Ecco Mavropanos. Nella lista dei difensori entra il gigante greco dello Stoccarda, una soluzione a sorpresa con parametri ritenuti giusti: costa 20 milioni. Come in un film a puntate, il riassunto delle puntate precedenti dà un senso alla ricostruzione: all’inizio erano Maximilian Kilman (26 anni) e Robin Le Normand (26) i «monumenti» con i quali sostituire Kim, ormai in viaggio verso Monaco di Baviera proprio mentre sta per essere accreditato al Napoli il bonifico da 50 milioni di euro”.

“Poi, dalle relazioni, è spuntato Kou Itakura (26), più accessibile ma infilato nel valzer per motivi principalmente tecnico-tattici. E adesso, dovendo arricchire le proposte, per avere un quadro sufficientemente definito, dal libro segreto è sfilato via il nome di Konstantinos Mavropanos (25), greco che vive e lavora a Stoccarda e si è salvato dalla retrocessione nello spareggio con l’Amburgo”.

“Le gerarchie, si sa, al mercato vengono scolpite sul bagnasciuga, perché le variabili sono imprevedibili. Però il Napoli ha un database fornito, nel quale ci sta anche Konstantinos Mavropanos, impossibile da non notare con quel metro e novantaquattro che rappresentano un fattore, con una fisicità che viene ritenuta necessaria, con costi (una ventina di milioni) che sono in linea con la filosofia della società. Però questa è una piccola parte di una trattativa, poi viene fuori il resto”.