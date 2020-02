Napoli-Lecce: i convocati di Gattuso, addio alle emergenze

C’è di nuovo anche Kalidou Koulibaly tra i convocati di Gennaro Gattuso per la sfida Napoli-Lecce. Ci sono pure Fabian Ruiz e Allan.

Il Napoli continua la marcia di avvicinamento alla sfida con il Lecce, partita che si giocherà domenica alle 15.00 allo stadio San Paolo di Napoli. Gattuso tra i convocati del Napoli ritrova Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese giocherà titolare, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Al suo fianco ci sarà Manolas, con Mario Rui e Di Lorenzo sugli esterni. Tra i convocati per la sfida coi salentini ci sono anche Allan e Fabian Ruiz. Entrambi i centrocampisti non stanno benissimo, per questo Gattuso li farà partire dalla panchina. In mezzo al campo il ballottaggio è tra Elmas e Lobotka, con lo slovacco in vantaggio. Chi è già sicuro di un posto da titolare sono Demme e Zielinski, diventati due punti fermi per l’allenatore calabrese.

Report allenamento

Intanto oggi il Napoli si è allenato a Castel Volturno, dove si rivede Malcuit che sta lavorando per riprendersi dal brutto infortunio e l’operazione subita. Anche Ghoulam viene segnalato come in netta ripresa, tanto che il tecnico del Napoli ha parlato anche di un possibile utilizzo in futuro. Recuperare finalmente l’algerino sarebbe un colpo importantissimo per la seconda parte di stagione degli azzurri. Dare un’alternativa a Mario Rui è fondamentale per riuscire a puntare all’Europa. Per ora Ghoulam non è ancora tra i convocati, mentre c’è Hysaj. L’albanese è pronto ad accomodarsi in panchina dopo essere stato chiamato in causa in piena emergenza. L’albanese si è fatto trovare pronto e può giocare sia a destra che a sinistra in difesa, offrendo a Gattuso una variante nel caso Di Lorenzo o Mario Rui dovessero avere qualche problema.

Ecco i convocati del Napoli:

Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milk, Politano.