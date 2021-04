Gennaro Gattuso punta su Politano e Mertens in attacco, è proprio l’inserimento dell’ex Sassuolo al posto del messicano (rientrato dalla squalifica) la vera sorpresa nelle formazioni ufficiali di Napoli-Lazio. Simone Inzaghi invece recupera Luis Alberto e lo manda in campo dal primo minuto.

Live Napoli-Lazio: Secondo tempo tempo

GOAL DEL NAPOLI: PALLONETTO DI LORENZO INSIGNE! REINA IMMOBILE GUARDA IL PALLONE FINIRE IN RETE!

48′ Cartellino Giallo Ciro Immobile

47′ Zielinski va in rete dopo aver saltato Reina, ma è tutto fermo per offside.

46′ Inizio secondo tempo di NAPOLI-LAZIO. Per il momento non ci sono cambi.

Live Napoli-Lazio: Primo tempo

45′ + 1′ AMMONITO MERTENS, per un fallo su Immobile.

25′ Immobile prova a mettersi in proprio, ma il suo destro è murato da Manolas.

23′ Milinković-Savić per Immobile, che cerca la sponda su Correa, chiuso da Hysaj.

22′ Immobile cerca in profondità Fares, chiuso da Di Lorenzo. In questa fase, la Lazio sta crescendo.

19′ PALO DELLA LAZIO! Destro secco di Correa dai dieci metri. Meret è superato, ma il Napoli si salva con il montante.

18′ Traversone di Politano, bloccato da Reina.

16′ Primo quarto d’ora totalmente di marca partenopea. La Lazio sta patendo la maggiore aggressività degli avversari, sempre insidiosi nelle loro transizioni offensive.

15′ AMMONITO MANOLAS, per un intervento in ritardo su Lazzari.

15′ PILLOLA STATISTICA: Matteo Politano dista un solo gol (9 attuali) dal suo primato di marcature in un singolo campionato di Serie A (10 con il Sassuolo nel 2017/18). 7 dei suoi 9 gol nel torneo in corso sono arrivati in casa.

14′ Ci prova ancora Politano da fuori area. Reina blocca, nonostante una deviazione.

12′ Gol Matteo Politano

10′ PILLOLA STATISTICA: Lorenzo Insigne ha segnato otto reti nelle sue ultime 10 gare di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona.

GOAL NAPOLI LORENZO INSIGNE SU RIGORE SPIAZZA REINA

6′ AMMONITO MILINKOVIC-SAVIC per il fallo su Manolas. Il greco ha subito un calcio al volto dal centrocampista serbo.

4′ Manolas messo giù da Milinkovic-Savic in area. Contropiede della Lazio. Lazzari scappa via a Hysaj che lo frena all’interno dell’area. Di Bello lascia proseguire, ma il check del VAR è in corso.

3′ Manovra avvolgente del Napoli, che guadagna il primo corner con Di Lorenzo. Nulla di fatto, poi, sugli sviluppi del corner.

1 Inizio primo tempo di NAPOLI-LAZIO. Arbitra il signor Di Bello, della sezione di Brindisi. Palla mossa dai padroni di casa.

Ecco le formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Mertens, Politano. All. Gattuso.

A disposizione: Contini, Idasiak, Zedadka, Mario Rui, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Osimhen, Lozano, Cioffi.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi (in panchina Farris).

A disposizione: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Patric, Akpa Akpro, Parolo, Cataldi, Lulic, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Alassio e Tegoni. Quarto uomo: Abisso. Var: Irrati. Avar: Bindoni.

Qui Napoli – Gattuso deve fare a meno di Demme squalificato Ospina infortunato e si affida a Bakayoko e Meret per sostituirli. In difesa c’è l’ingresso di Hysaj a sinistra al posto di Mario Rui. Le vere novità sono in attacco dove Mertens prende il posto di Osimhen (nigeriano titolare con Samp e Inter), mentre sceglie Politano al posto di Lozano.

Qui Lazio – Inzaghi in extremis ritrova Luis Alberto, ci sono anche Leiva e Immobile nelle formazioni ufficiali di Napoli-Lazio. L’obiettivo è cercare di sorpassare già stasera il Napoli in classifica, magari allungando grazie alla partita ancora da recuperare contro il Torino.