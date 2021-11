Napoli-Lazio, formazioni ufficiali. Mertens titolare. Gli ultras sono tornati in Curva B. Lo stadio ribolle di passione per Maradona

Napoli-Lazio, formazioni ufficiali. Spalletti ritrova Insigne nel tridente con Lozano e Mertens.

NAPOLI-LAZIO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

La 14^ giornata di Serie A si chiude alle 20.45 allo stadio Maradona, dove gli azzurri omaggiano Diego nel pre-partita (cerimonia in diretta su Sky Sport Football) e possono staccare in vetta il Milan. Privo di Osimhen e Anguissa, Spalletti ritrova Insigne nel tridente con Lozano e Mertens (preferito a Petagna). Oltre a Ruiz c’è Lobotka a centrocampo. L’ex Sarri risponde con Immobile insieme a Pedro e Felipe Anderson, che vince il ballottaggio con Zaccagni. In mezzo spazio sia a Milinkovic-Savic che a Luis Alberto.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri