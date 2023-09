Anguissa delude con la Lazio, Gazzetta: “Luis Alberto decisivo, ma dov’era Frank?”

Il centrocampista del Napoli Anguissa stecca la sfida contro la Lazio ricevendo voti insufficienti dai quotidiani sportivi.

La compagine di Sarri si impone per 2-1 al Maradona. Male, tra gli altri, anche Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli, dopo un ottimo inizio di stagione, stecca la sfida contro la Lazio ricevendo voti insufficienti dai principali quotidiani sportivi.

Anguissa è apparso il lontano parente del calciatore ammirato nelle gare precedenti. Un po’ tutte le testate giornalistiche commentano in modo negativo la sua prestazione, bocciandolo con una serie di insufficienze.

Per il Corriere dello Sport è da 4.5: “Spettatore di Luis Alberto sul gol e non solo. Quanto spazio, quanti problemi. E’ anche stranamente impreciso”. Anche gli altri quotidiani non sono teneri con Anguissa, evidenziando soprattutto i suoi errori in fase difensiva.

La Gazzetta dello Sport gli concede un 5: “Comincia benino poi si perde in inutili palleggi. Soprattutto il suo dirimpettaio Luis Alberto fa il bello e il cattivo tempo ed è decisivo in entrambi i gol. E Frank non c’è a chiudere.

Il Mattino 5,5: “Al solito, molto duttile, gioca alcune fasi anche da difensore aggiunto, perché deve seguire Luis Alberto ovunque. Cosa che fa in maniera rovinosa in occasione del vantaggio laziale. E non si riprende”.

Nonostante la prova opaca, l’allenatore Garcia decide di non sostituirlo, lasciandolo in campo per tutti i 90 minuti. Una scelta che fa discutere, viste le difficoltà palesate dal centrocampista camerunense.

La sconfitta interna con la Lazio è la prima stagionale per il Napoli. Oltre ad Anguissa, male anche altri singoli che non sono riusciti ad arginare la manovra biancoceleste. Servirà resettare e ripartire nelle prossime gare.