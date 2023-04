Landucci come Maldini: quanto brucia veder vincere il Napoli

Brucia sempre di più veder vincere il Napoli: lo confermano gli atteggiamenti di Paolo Maldini e Marco Landucci

Un aspetto è tangibile tra coloro che quest’anno sono stati costretti ad arrendersi al Napoli. Perdere non piace a nessuno e diversi avversari azzurri non si vogliono abituare a ciò. Dopo i tanti allenatori che quest’anno ritenevano che le partite perse non erano giuste, vinte dagli azzurri solo per episodi (Gasperini, Pioli, Mourinho), negli ultimi mesi sta serpeggiando qualcosa di particolare. Ed è evidente negli atteggiamenti di alcuni protagonisti.

Landucci rende evidente il fastidio delle rivali per la vittoria del Napoli

Nella partita di campionato del 2 aprile, il Milan stracciò i partenopei al “Maradona” con il punteggio di 0-4 ma quello che molti tifosi ricordano è l’atteggiamento di Paolo Maldini. La bandiera rossonera, arrabbiato in viso, criticò Spalletti per essersi lamentato con l’arbitro per alcune scelte, ritenute discutibili. In quelle parole ci si rese conto di quanto dava fastidio vedere il Napoli avvicinarsi alla vittoria.

Un altro esempio è arrivato domenica a Torino, con Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, che urla a Luciano Spalletti: “Ti mangio il cuore pelato di m****”. Parole che confermano la rabbia dei rivali azzurri, arrabbiati per aver dovuto alzare bandiera bianca contro la capolista.