IL MATTINO -Napoli, Kilman torna nel mirino: il Wolverhampton apre al prestito

Il Napoli ripensa a Kilman del Wolverhampton per rinforzare la difesa: gli inglesi aprono al prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è ancora a caccia di rinforzi per la difesa. Dopo i no incassati da Danso e Mavropanos, torna di moda il nome di Max Kilman, 25enne inglese di origini ucraine del Wolverhampton.

Gli inglesi questa volta aprirebbero alla cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni totali. Un’opzione che stuzzica il Napoli, anche se c’è un ostacolo.

Gli agenti di Kilman, infatti, chiederebbero un cospicuo bonus alla firma che il club azzurro non sembra disposto a concedere. Un intoppo che rischia di far saltare nuovamente la trattativa per il difensore britannico.

Il Napoli valuta anche prolungamenti e rinnovi ‘interni’. Dopo quello di Mario Rui, anche Zielinski è in attesa: l’offerta di 2,8 milioni viene ritenuta troppo bassa dal polacco. Si tratta, con la Lazio di Sarri sullo sfondo.