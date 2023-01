Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali. Le scelte di Spalletti sui ballottaggi, Allegri sfodera Chiesa

Napoli vs Juventus: Le Formazioni Ufficiali per big match della 18esima giornata di Serie A al ‘Maradona.

Il grande giorno è arrivato: il ‘Maradona’ si prepara per ospitare uno dei match più attesi della stagione, con Napoli e Juventus che si sfidano per accorciare o allungare il distacco in classifica. Entrambe le squadre hanno obiettivi ambiziosi, con l’allenatore azzurro Luciano Spalletti che mira a consolidare il primo posto in classifica e Massimiliano Allegri che cerca di dare continuità alla striscia positiva della Juventus.

Il tecnico bianconero ha preferito mantenere un profilo basso in conferenza stampa, mentre Spalletti ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti contro avversari costretti a vincere per ripagare gli investimenti fatti sul mercato. Con una vittoria, il Napoli manderebbe un segnale forte al campionato, ma anche un pareggio potrebbe andare bene. D’altra parte, la Juventus cercherà di continuare la sua serie di otto successi consecutivi senza subire gol, sfidando la migliore difesa contro l’attacco più forte della Serie A.

Per quanto riguarda le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus, ci sono pochi dubbi sui leader della classifica. Il Napoli vedrà Mario Rui favorito su Olivera per giocare a sinistra, con Zielinski che ha grandi possibilità di giocare come mezzala mancina rispetto a Elmas. Politano sarà avanti su Lozano, con Osimhen e Kvaratskhelia a completare l’attacco. Dietro, il tandem centrale sarà composto da Rrahmani e Kim.

La Juventus, d’altra parte, sarà guidata dalla fantasia innata di Di Maria, con McKennie a giostrare sul lato destro del centrocampo e Bremer titolare al centro della difesa. In attacco, ci sarà spazio per l’ex Napoli Milik, con Kean in panchina. A sorpresa Allegri punta su Chiesa dal primo minuto al posto di Fagioli.

NAPOLI-JUVENTUS: LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. In panchina: Marfella, Sirigu, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Olivera, Simeone, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Raspadori, Ndombele. Allenatore: Luciano Spalletti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro, Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. In panchina: Pinsoglio, Perin, Gatti, Kean, Miretti, Rugani, Soulè, Paredes, Iling, Fagioli. Allenatore: Massimiliano Allegri