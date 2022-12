Capodanno in corsa per il Napoli: Spalletti guida la squadra verso lo scudetto

Capodanno da campioni per il Napoli: Spalletti non lascia nulla al caso in vista della sfida con l’Inter.

In vista della sfida per lo scudetto contro l’Inter, il Napoli si prepara a un ritmo di allenamento intenso durante le festività di Capodanno. Buone notizie per la squadra: il recupero di Sirigu e Rrahmani.

Il Napoli non si ferma a Capodanno

Il Napoli non si ferma nemmeno a Capodanno. Con la sfida per lo scudetto contro l’Inter in vista, il tecnico Luciano Spalletti arriva prestissimo al centro tecnico della squadra, molte ore prima del raduno pomeridiano. In questi giorni di Natale, Spalletti ha lavorato sodo per preparare la squadra al meglio per la ripartenza. Nonostante il calo di rendimento e il flop atletico degli ultimi giorni, lo staff del tecnico rassicura che tutto è come previsto.

Sinatti, preparatore atletico, sta seguendo lo stesso piano atletico dell’estate, tenendo conto del lavoro personalizzato a cui devono sottoporsi i reduci dai Mondiali. Al momento, l’allenatore ha fissato sedute di allenamento sia il 31 dicembre che il 1 gennaio, anche se potrebbe cambiare idea in seguito. Il Napoli ha due buone notizie: il recupero di Sirigu e Rrahmani, che potrebbero essere in panchina per la sfida con l‘Inter e tornare titolari contro la Sampdoria. Ci sarà tempo per valutare le condizioni del kosovaro.